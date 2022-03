Lừa đảo triệu đô mua găng tay y tế, 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TPHCM); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy – Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TPHCM) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai – Giám đốc Công ty TNHH She Medical (Công ty She Medical) có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Hai bị can Nguyễn Nam Huy (áo trắng); Nguyễn Quang Thái (áo hồng).