Lừa đảo qua mã QR và lời khuyên của chuyên gia

Ví dụ như tại thành phố Austin, Texas, Mỹ, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 30 mã QR độc tại các máy thu tiền đỗ xe, vốn sử dụng công nghệ quét mã để hỗ trợ lái xe thanh toán online.

Thay vì đưa đường dẫn tới website hay ứng dụng hợp pháp, các lái xe bị lừa tới nhiều trang web giả mạo để thu thập thông tin thẻ tín dụng.

Brad Haas, nhà phân tích nguy cơ an ninh mạng tại Cofense, công ty an ninh thư điện tử, cho biết mã QR là phương tiện đưa con người từ thế giới thực lên trực tuyến, do đó dễ hiểu khi chúng được sử dụng trên các miếng dán (sticker) lừa đảo, hay trên thùng thư giấy.

Haas cũng cho biết lừa đảo qua mã QR đã bắt đầu xuất hiện trong các thư điện tử giả mạo và quảng cáo trực tuyến. “Thực sự không có lý do gì để người dùng rút điện thoại ra và quét mã QR trong một bức thư điện tử mà họ đang xem trên máy tính cá nhân cả”. Người nhận vốn đang online, vậy tại sao một người gửi hợp pháp lại muốn họ kết nối với một thiết bị thứ hai? Do đó, người dùng nên thận trọng với các email có chứa mã QR, chuyên gia này nhận định.