Lừa đảo qua điện thoại: Thủ đoạn cũ, nhiều người vẫn mất hàng tỷ đồng

Tương tự, ngày 12/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.M.P (SN 1956; địa chỉ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) tố giác về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Ông P. được những người này yêu cầu cung cấp thông tin do có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Các đối tượng này tiếp tục liên lạc với ông P. qua ứng dụng "Viber" và gửi nhiều hình ảnh nghi vấn giả mạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (nội dung hình ảnh có chứa thông tin cá nhân của ông P.).

Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông P. chuyển hết số tiền trong sổ tiết kiệm của ông đến các tài khoản mà các đối tượng này cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Chẳng mảy may nghi ngờ, ông P. đã đến ngân hàng làm 4 phiếu ủy nhiệm chi và chuyển tổng số tiền là hơn 9 tỷ đồng cho các đối tượng trên. Sau khi ông P. chuyển hết số tiền trên thì ông bị các đối tượng trên chặn liên lạc. Ông P. đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Tương tự, ngày 13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.T.P (SN 1976; địa chỉ phường 10, TP Vũng Tàu). Theo đó, vào ngày 12/4, ông N.T.P bị các đối tượng giả danh Công an thông báo ông N.T.P có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền và lừa chiếm của ông hơn 964 triệu đồng…

Theo đánh giá của Công an, đây là hình thức lừa đảo rất tinh vi, ít để lại dấu vết do tội phạm sử dụng công nghệ cao, khiến cho công tác điều tra phát hiện, ngăn chặn gặp không ít khó khăn. Mặt khác, loại hình tội phạm này có cả đường dây trong và ngoài nước, phối hợp với nhau rất chặt chẽ, nhắm tới những người nhẹ dạ, cả tin, ít hiểu biết pháp luật. Người dân cần hết sức cảnh giác. Cần lưu ý, khi cơ quan Công an, Viện Kiểm sát… cần làm việc với người dân, sẽ có giấy mời, giấy triệu tập để trực tiếp làm việc, không làm việc qua điện thoại. Nếu người dân nhận được những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì cần đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, để bảo vệ tài sản của bản thân, vừa giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng lừa đảo.