Lừa đảo con bị tai nạn, lợi dụng kẽ hở trong 'bản hợp đồng sinh tử'

Báo chí đưa tin trong lúc đang tiếp khách hàng vào ngày 6/3, chị Vũ Thị Hương Lan, Phó tổng giám đốc một công ty ở Hà Nội, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người xưng là "thầy" tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Người này hốt hoảng thông báo con gái chị bị ngã, chấn thương sọ não.

Sau khi đưa máy cho chị gặp "bác sĩ" để nghe giải thích tình trạng rất nguy kịch, người này nói chị đồng ý "ủy quyền" để "thầy" ký giấy mổ, giục chị chuyển gấp 50 triệu đồng vào tài khoản, bác sĩ mới cho vào phòng mổ.

Khi chị Lan đang chuẩn bị bấm chuyển tiền, rất may, con gái chị qua điện thoại đã báo tin mẹ đang bị lừa, gia đình bạn cháu cũng vừa bị lừa 50 triệu đồng.

Những ngày qua, nhiều người bị lừa hàng trăm triệu đồng theo cách này. Nguyên nhân là người dân không hiểu về luật và đạo đức y tế nên dễ bị kẻ bất lương lợi dụng.

Giấy cam kết đồng ý mổ - "bản hợp đồng sinh tử"

Câu trả lời vắn tắt là luật pháp mọi quốc gia trên thế giới đều mặc định bác sĩ không có quyền kiểm soát cơ thể bệnh nhân. Do đó, việc này phải có người đồng ý cho phép trước khi phẫu thuật hay thủ thuật được bắt đầu, bất kể việc điều trị kết thúc bằng cứu sống hay bệnh nhân tử vong.

Nghĩa là phải có giấy cam kết đồng ý mổ.

Không chỉ giới hạn ở giấy cam kết đồng ý mổ, các thủ thuật xâm lấn như gây mê, mở khí quản, chọc hút dẫn lưu, sinh thiết, xạ trị, hoá trị, truyền máu... thậm chí tiêm vaccine cũng phải ký giấy cam kết. Giấy cam kết giống như bản hợp đồng sinh tử!

Xét về bản chất, việc ký vào giấy cam kết xuất phát từ mục đích rất nhân văn, đó là quyền được biết của bệnh nhân. Tất cả hoạt động xâm lấn, người bệnh có quyền được nghe bác sĩ giải thích đầy đủ, từ chẩn đoán cho đến tại sao phải can thiệp, lợi ích của việc can thiệp, nếu không can thiệp có thể xảy ra những điều gì và tai biến (nếu có) khi can thiệp...

Một người bị tai nạn giao thông được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đêm muộn. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.



Cuối cùng là chi phí cho việc điều trị. Bệnh nhân sau khi nghe giải thích, sẽ cân nhắc đồng ý hay không đồng ý cho bác sĩ làm phẫu thuật thủ thuật. Đây chính là quyền thân thể, quyền ấy được thể hiện bằng chữ ký vào giấy cam kết.