Lựa chọn Hyundai Santa Fe 2024 hay Kia Sorento, Toyota Fortuner, Ford Everest?

Liên doanh giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor đã chính thức ra mắt mẫu SUV 7 chỗ Santa Fe thế hệ mới, có mức giá bán từ 1,069 tỷ đồng. Nếu như so sánh với các đối thủ cùng tầm tiền như - Kia Sorento, Ford Everest hay Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe có giá bán khá dễ chịu và sở hữu nhiều lợi thế về mặt thiết kế, tiện ích công nghệ, vận hành. Hyundai Santa Fe thế hệ mới 5 phiên bản với mức giá cụ thể như sau: Phiên bản All New Santa Fe Exclusive có giá 1,069 tỷ đồng

Phiên bản All New Santa Fe Prestige được niêm yết ở mức 1,265 tỷ đồng

Phiên bản All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ có giá 1,315 tỷ đồng

Phiên bản All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ cũng có mức giá 1,315 tỷ đồng

Phiên bản All New Santa Fe Calligraphy Turbo có mức giá cao nhất là 1,365 tỷ đồng Sự đa dạng trong lựa chọn và mức giá bán của các phiên bản, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Ford Everest Hiện tại với mức giá bán trên, Hyundai Santa Fe đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ một số đối thủ chính trong phân khúc SUV, các đối thủ này bao gồm: Kia Sorento với mức giá từ 964 triệu đồng - 1,499 tỷ đồng. (Loại bỏ 2 phiên bản Plug-In Hybrid)

Ford Everest có giá dao động từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. (Loại 2 phiên bản Wildtrak và Platinum)

Toyota Fortuner với mức giá từ 1,055 - 1,350 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe thế hệ mới Hyundai Santa Fe thế hệ mới có mức giá bán dễ chịu so với các đối thủ ở trong phân khúc. Ví dụ, phiên bản cao nhất là Calligraphy Tubor của mẫu SUV Hàn Quốc có giá bán lẻ là 1,365 tỷ đồng, thấp hơn so với Ford Everest Titanium+ là 103 triệu đồng, cao hơn Toyota Fortuner Legender 15 triệu đồng, Sorento Hybrid Signature khoảng 36 triệu đồng. Thiết kế nội thất và ngoại thất Hyundai Santa Fe thế hệ mới Hyundai Santa Fe thế hệ mới nổi bật với thiết kế ngoại thất đậm chất SUV với hình dáng khối hộp, giống như thiết kế đặc trưng của dòng xe phân khúc hạng sang Land Rover, kết hợp sự mạnh mẽ và thể thao. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng và đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ H, sử dụng công nghệ Adaptive LED thích ứng tự động thông minh. Hyundai Santa Fe thế hệ mới Mặt ca-lăng được thiết kế theo phong cách phẳng 2D. Hyundai Santa Fe thế hệ mới mang đến vẻ ngoài cứng cáp và góc cạnh hơn so với phiên bản cũ, thu hút nhiều sự chú ý. Các ô cửa kính lớn không chỉ tạo cảm giác thoáng đãng cho người ngồi bên trong, kính màu tối còn đảm bảo sự riêng tư ở từng vị trí. Thân xe nổi bật với trang bị thanh giá nóc thể thao, ốp vòm tai xe sơn đen và la-zăng phay xước có cách tạo hình cánh với 3 tuỳ chọn kích thước 18, 20 và 21 inch. Ở phía sau, phần đuôi của Santa Fe mới vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ LED với đèn hậu hình chữ H, có tính nhất quán với thiết kế với cụm đèn trước, mang tới sự hiện đại và tương lai cho mẫu SUV này. Không gian nội thất của Hyundai Santa Fe thế hệ mới được thiết kế với cảm hứng từ hình chữ H khổng lồ, kết hợp các đường thẳng ngang và dọc tạo nên sự sang trọng, mạnh mẽ. Thiết kế này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn góp phần tạo ra cảm giác rộng rãi và hiện đại cho toàn bộ khoang xe. Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) đã được nâng cấp, giúp Santa Fe đạt đến một tầm cao mới về mặt tiện nghi và trực quan. Hệ thống này mang đến trải nghiệm dễ sử dụng, tối ưu hóa sự tương tác giữa người lái và các tính năng trên xe. Khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc, Santa Fe mới không hề thua kém, thậm chí nhiều người đánh giá thiết kế nội và ngoại thất của thế hệ mới, vượt trội hơn so với một số mẫu SUV đến từ các thương hiệu Nhật Bản. Phong cách mới của Santa Fe đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, đặc biệt khi so với đối thủ Ford Everest cũng có phong cách tương tự. Mẫu xe của Hyundai thực sự nổi bật nhờ tổng quan thiết kế hài hòa, hiện đại và mạnh mẽ. Thông số kỹ thuật Santa Fe thế hệ mới sử dụng khung gầm N-Platform, có kích thước 4.830 x 1.900 x 1.780 mm, lớn hơn 45 mm về chiều dài và 50 mm về chiều cao so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm, đạt 2.815 mm, giúp mở rộng không gian cho hàng ghế sau và cải thiện đáng kể so với thế hệ cũ. Kia Sorento Mặc dù sử dụng chung nền tảng khung gâmg N-Platform nhưng so với Kia Sorento, Santa Fe vẫn có chiều dài lớn hơn 20mm, chiều cao 80mm. Toyota Fortuner So với Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe thế hệ mới dài hơn 35 mm, rộng hơn 45 mm, nhưng lại thấp hơn 55 mm. Chiều dài cơ sở của Santa Fe cũng nhỉnh hơn Fortuner 70 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, giúp hành khách có trải nghiệm thoải mái hơn. Ford Everest Khi so sánh với Ford Everest, Santa Fe ngắn hơn 84 mm, hẹp hơn 23 mm và thấp hơn 62 mm. Everest cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn Santa Fe 85 mm. Với nền tảng khung gầm mới, Hyundai Santa Fe hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, với khoảng sáng gầm xe chỉ 178 mm, Santa Fe chỉ nhỉnh hơn Kia Sorento 2 mm, nhưng lại thấp hơn đáng kể so với Toyota Fortuner (thấp hơn 101 mm) và Ford Everest (thấp hơn 22 mm). Điều này cho thấy Santa Fe sẽ phù hợp hơn cho việc di chuyển trên đường trường và trong đô thị, thay vì off-road, do khung xe dạng Uni Body chủ yếu tối ưu cho điều kiện di chuyển trên mặt đường bằng phẳng. Tiện ích công nghệ Hyundai Santa Fe mới được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp, sang trọng mà hiếm có đối thủ nào trong phân khúc được trang bị. Xe sở hữu kích thước 12,3 inches và nối liền, hướng về phía người lái. Hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây, bản đồ W3W và hiển thị Camera 360 SVM, đổi màu theo sở thích và tâm trạng của chủ xe. Hiển thị thông tin lên kính lái hud, 12 loa Bose với ampli rời, mang lại trải nghiệm âm thanh Hi-end. Cần số và điều khiển điều hòa: Cần số dạng cần xoay, và màn hình cảm ứng 6,6 inches kết hợp với 2 núm điều khiển cho hệ thống điều hòa. Đều hoà tự động 2 vùng độc lập cho hàng ghế trước. Hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh độc lập tốc độ gió. Hàng ghế thứ 3 có đường ống dẫn gió riêng. Trang bị khác: Ghế chỉnh điện và nhớ 2 vị trí, sấy và thông gió hàng ghế trước, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số và sấy, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold, cổng sạc nhanh usb type-c 27w, sạc không dây đôi chuẩn Qi 15w, gương chiếu hậu kỹ thuật số bao gồm camera góc rộng và khả năng chuyển sang gương quang học, cửa sổ trời đôi cho hàng ghế trước và thứ 2. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, phiên bản Caligraphy sử dụng da Nappa. Hàng ghế thứ 2 có chỉnh điện độc lập cho bản Caligraphy Nhìn chung, Hyundai Santa Fe thế hệ mới gần như trang bị đầy đủ các tính năng tiện ích mà các đối thủ có, bao gồm: Hệ thống âm thanh 12 loa Bose, màn hình trung tâm và đồng hồ kỹ thuật số full điện tử kích thước lớn, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh độc lập, cửa gió cho hàng ghế thứ 3, phanh tay điện tử, chức năng Auto Hold, sạc không dây và thậm chí còn nhiều hơn một số tính năng cao cấp khác đã liệt kê bên trên. Vận hành Santa Fe thế hệ 5 đã loại bỏ động cơ dầu và được trang bị động cơ Smartstream hoàn toàn mới. Động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L (mã G4KN), sản sinh ra 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút, 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng Turbo 2.5L (mã G4KP) sản sinh ra 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút, 422 Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) mới, giúp tăng khả năng sang số nhanh và chịu lực xoắn tốt hơn (tăng 58% khả năng chịu lực xoắn). Đây cũng là loại hộp số đặc biệt, thông thường chỉ có trên các mẫu xe sang như Mercedes Benz, Porsche, … Tất cả các phiên bản đều có 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, và Smart. Tuy nhiên, phiên bản cao sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC sẽ có khả năng điều chỉnh tỉ số phân bổ lực kéo và đi kèm với 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), và Mud (Bùn đất). So sánh với các đối thủ về khả năng vận hành trên động cơ Turbo 2.5L (mã G4KP) của Hyundai Santa Fe, vượt trội hơn hẳn người anh em Kia Sortento phiên bản Hybrid chỉ có công suất là 227 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, sử dụng hộp số 6 cấp. Ford Everest Cả Toyota Fortuner Legender và Ford Everest đều trang bị động cơ với mô-men xoắn 500 Nm đạt được ở vòng tua rất thấp, chỉ hơn 1.500 vòng/phút. Ngược lại, động cơ của Santa Fe, với mô-men xoắn 422 Nm, đạt được ở vòng tua trên 1.700 vòng/phút. Điều này chứng tỏ sức kéo của động cơ diesel trên các đối thủ vẫn tối ưu hơn. Tuy nhiên, động cơ diesel trên Fortuner và Everest thường phát sinh tiếng ồn lớn và mùi hôi hơn so với động cơ xăng trên Santa Fe. Công nghệ an toàn Về phần công nghệ an toàn, mẫu xe SUV Hyundai Santa Fe thế hệ mới sở hữu rất nhiều công nghệ như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS

Hệ thống chống trộm Immobilizer

Hệ thống an toàn 6 túi khí Santa Fe thế hệ mới tiếp tục được sử dụng gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA

Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA.

Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA

Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA

Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control

Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SEW

Hệ thống cảnh báo chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau ROA

Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế Nhìn vào những thống kê các công nghệ an toàn trên, Hyundai Santa Fe thế hệ mới đang sở hữu các tính năng an toàn ngang ngửa so với các đối thủ như Kia Sorento và Ford Everest, thậm chí còn vượt trội hơn khá nhiều so với Toyota Fortuner Legender.