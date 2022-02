Lửa cháy rừng rực tại kho hàng đã bị đình chỉ hoạt động ở Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định, khu vực xảy cháy là kho chứa hàng của Công ty CP AZUMA và Công ty CP Thái An (nằm trong khu đất của Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt), có diện tích khoảng 500 m2, kết cấu khung thép, mái tôn một tầng.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng, khống chế ngọn lửa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Lực lượng chữa cháy nhận định, đám cháy có thể diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như linh kiện, thiết bị điện tử, loa đài… Các mũi chữa cháy được chia ra, tiếp cận, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng Công an phường, Đội cảnh sát Giao thông, trật tự và các lực lượng chức năng phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.