Lửa bất ngờ bùng cháy trong nhà: 180 giây, 3 hành động, cậu bé 13 tuổi thành công tự cứu mình!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ ở nhà một mình và hỏa hoạn bất ngờ xảy ra? Có lẽ các bậc phụ huynh cũng không dám tưởng tượng đến tình huống này, bởi nó quả thực rất nguy hiểm khi trẻ em phần lớn đều thiếu kỹ năng để có thể đối phó với những tai nạn như vậy.

Tuy nhiên cách đây không lâu, có một cậu bé đến từ huyện Hạc Phong, châu tự trị Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từng khiến cả mạng xã hội phải trầm trồ khi tự cứu mình khỏi nguy hiểm một cách vô cùng nhanh trí. Vào lúc 15h56 ngày xảy sự việc, cậu bé họ Thạch (13 tuổi) đang ở nhà một mình. Do thời tiết hôm đó khá lạnh nên cậu bé đã dùng lửa than để sưởi ấm. Không lâu sau đó, cậu bé đột nhiên ngửi thấy mùi khói, cúi xuống nhìn lò than thì phát hiện đôi giày bông đặt gần đó bị bắt lửa từ lúc nào chẳng hay.





Phát hiện đôi giày bông bị bắt lửa, cậu bé vội ném giày ra cửa

Cậu bé nhanh chóng ném đôi giày bông đang cháy ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã lan rộng, chiếc khăn trải bàn gần đó cũng dính lửa và bốc cháy. Dù rất sợ hãi nhưng sau đó, cậu bé vẫn bình tĩnh làm ra một loạt hành động và thành công "hóa giải" tình huống nguy hiểm.