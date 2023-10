Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng, nhóm thanh niên chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 5/10, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố và ra lệnh tạm giam 5 bị can gồm: Trần Văn Tuấn (22 tuổi), Trần Quang Trường (23 tuổi), Hồ Văn Tự (24 tuổi), Trần Phúc Quốc (23 tuổi, cùng trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nhóm đối tượng rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ qua mạng xã hội nên đề xuất lãnh đạo Công an huyện xác lập 2 chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.