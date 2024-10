Lũ sông Hồng tại Yên Bái đạt đỉnh, nhiều tỉnh nguy cơ lũ quét

Lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua tỉnh Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống, ngập lụt cũng giảm dần tại khu vực trũng thấp. Sáng 2/10, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng dự báo thủy văn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua tỉnh Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước tại trạm Yên Bái lúc 1h là 31,64m, dưới báo động III 0,36m. Dự báo lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống và ở trên mức báo động I; trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sẽ xuống dưới mức báo động I. Nước trên sông Hồng tại Yên Bái đang xuống (Ảnh: Báo Yên Bái). Cơ quan khí tượng cho biết ngập lụt cũng giảm dần tại khu vực trũng thấp phường Yên Ninh, phường Hồng Hà, phường Minh Tân, phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Đồng Tâm, phường Hợp Minh, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu (TP Yên Bái). Ngoài ra, có thị trấn Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (huyện Trấn Yên); thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình); thị trấn Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (huyện Văn Yên). Tại khu vực vùng núi tại tỉnh Yên Bái cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Ngoài ra, khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ an tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 5mm đến 30mm. Trong vài giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh trên. Tại Lào Cai, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to đã gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Khu vực miền Trung, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20-60mm, có nơi trên 120mm. Trong vài giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh; Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.