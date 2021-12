Lũ rút gần một tháng, hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập giữa sông Trà Khúc

Your browser does not support the audio element.

Con đường duy nhất nối liền bờ sông với thôn Ân Phú - "ốc đảo" giữa dòng Trà Khúc ở TP Quảng Ngãi - thường xuyên bị nước lũ chia cắt, khiến khoảng 100 hộ dân sống tại đây bị cô lập, muốn ra khỏi thôn phải đi đò, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Năm nay, dù nước lũ đã rút khoảng một tháng nhưng tuyến đường vào thôn vẫn chưa được sửa chữa. Nước lũ cuốn trôi một đoạn đường khiến người dân phải qua lại bằng đò.