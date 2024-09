Lũ lịch sử trên sông Cầu tại Thái Nguyên lập đỉnh vào đêm nay

Lũ trên sông Cầu có thể lập đỉnh vào đêm nay

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Yên Đổ (Phú Lương) 296,6mm, Bảo Linh (Định Hóa) 250,8mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến chiều tối 11/9, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.