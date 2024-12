Lũ đổ về thành phố Nha Trang trong đêm, nhiều nơi ngập sâu

Do mưa lớn, kết hợp với việc các hồ chứa ở Khánh Hòa xả nước về hạ du khiến nhiều nơi tại thành phố Nha Trang ngập sâu. Tối 15/12, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại xã Vĩnh Thạnh (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nước lũ đổ về, tràn qua khu vực đường 23/10, ngập 20-40cm. Nhận thấy mất an toàn, lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn tuyến giao thông này. "Việc chặn đường được thực hiện vào chiều cùng ngày, do địa phương lo ngại người và phương tiện đi qua đoạn nước bị ngập sẽ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản", một thành viên của tổ công tác phường Vĩnh Thạnh cho hay. Một đoạn đường 23/10, thành phố Nha Trang bị ngập, các phương tiện không thể lưu thông (Ảnh: Trung Thi). Theo anh Đoàn Đức, trú tại thôn Phú Trung 2 (xã Vĩnh Thạnh), nước lũ năm nay lên khá nhanh. "Lúc 17h, nước chỉ ngang mắt cá chân. Đến 19h cùng ngày, nước lũ đã dâng lên đến bụng. May mắn nhận được thông tin xả lũ nên người dân đã chủ động ứng phó, từ đó đồ đạc trong nhà cơ bản không hư hỏng", anh Đức cho hay. Một số nơi ở thôn Phú Trung 2 (xã Vĩnh Thạnh), nước lũ tràn vào nhà dân (Ảnh: Phú Khánh). Tại một số khu vực ở xã Vĩnh Trung (thành phố Nha Trang), nước đã bắt đầu dâng cao từ cuối giờ chiều 15/12. Lo ngại mất an toàn, lực lượng của xã đã chốt chặn đường Lương Định Của, không để người dân qua lại. "Nước đang lên nhanh, nên chúng tôi đã cho lực lượng chốt chặn các tuyến đường ở thôn Võ Cang, Võ Dõng… đề phòng người dân đi lại, xảy ra sự cố", lãnh đạo xã Vĩnh Trung cho hay. Nước tràn vào khu dân cư ở xã Vĩnh Thạnh (Ảnh: Trung Thi). Đến cuối giờ chiều 15/12, nước trên sông Cái vẫn tiếp tục lên nhanh, trên mức báo động 1. Cảnh báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên và đạt đỉnh vào đêm 15/12. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 2. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang có xu thế giảm dần. Cơ quan chuyên môn đề nghị người dân, ngành chức năng đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập lụt vùng hạ lưu ven sông, khu đô thị trên lưu vực sông Cái Nha Trang.