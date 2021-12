"Lũ ập về, nhà kêu răng rắc rồi đổ sập trong tích tắc"

Your browser does not support the audio element.

Đến chiều 3/12, tại vùng rốn lũ huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), nước đã rút nhưng còn một số tuyến giao thông ở các xã khu Đông huyện này vẫn ngập khá sâu, nhiều khu dân cư vẫn chia cắt. Thế nhưng, xót xa nhất khi lũ đi qua là hàng chục hộ dân ở huyện này lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nghĩa bị sập vì lũ lớn.

Đau xót nhìn ngôi nhà của hai mẹ con bị đổ sập, bà Trương Thị Hạnh (51 tuổi), con dâu của bà Nguyễn Thị Nghĩa (76 tuổi, xóm Gò Miếu, thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), kể lại, lúc đó khoảng 9h sáng 30/11, nước lũ lớn ùa về rất nhanh. Nhà cũng chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc tủ thờ.

Hai mẹ con bà Hạnh đang lo kê đồ đạc lên cao để tránh ngập thì gió thổi mạnh, rồi ngôi nhà sập xuống.

"Tôi nghe ngôi nhà kêu lên răng rắc, mất hồn tôi cầm tay mẹ chồng kéo thật nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài thì bức tường nhà đổ sập xuống. May sự việc xảy ra ban ngày, nếu đêm tối có khi 2 mẹ con tôi giờ không còn nữa", bà Hạnh kể giọng chưa hết bàng hoàng.