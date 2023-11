LP Bank làm ăn ra sao trước khi 'bén duyên' cùng bầu Đức và HAGL?

Tính riêng quý 2/2023, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 2.450 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần giảm khiến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của ngân hàng LPBank chỉ đạt 3,6%, so với mức 3,9% của quý 1/2023.

Theo đó, lũy kế 9 tháng năm 2023, thu nhập lãi thuần đạt 7.857 tỷ đồng - giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.944 tỷ đồng - giảm 23% và tương đương 61% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo LPBank, nguyên nhân khiến lợi nhuận ngân hàng sụt giảm so với cùng kỳ 2022 là do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngân hàng.

Bên cạnh đó, LPBank cũng triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay và giảm phí, lệ phí cho khách hàng theo chủ chương của Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến làm suy giảm lợi nhuận.