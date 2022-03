Lớp học 'rich kid', đi học thầy phát cho mỗi đứa một chiếc iPad

Với những bạn học sinh còn cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc với cảnh đau vai với những chiếc balo chứa cả một núi sách vở cho một ngày đi học.

Từ những cuốn sách giáo khoa dày cộm cho tới vở ghi, đồ dùng học tập... tất cả như ác mộng với các bạn học sinh.

Vậy nếu đi học mà không cần sách vở, chỉ cần một chiếc iPad hiện đại và gọn nhẹ được nhà trường trang bị cho thì sao nhỉ? Đây là chuyện khó tin nhưng lại có thật.

Mới đây, trên MXH Tiktok xuất hiện một video khiến cộng đồng mạng xôn xao với hình ảnh tại một lớp học khi các bạn học sinh được thầy giáo phát cho iPad để làm công cụ học tập. Hiện video đã nhận được hơn 3,5 triệu lượt xem và hơn 300k tim cùng 5.000 bình luận.