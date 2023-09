Lốp dự phòng có thể đi với tốc độ bao nhiêu và được bao xa?

Việc hạn chế tốc độ này là vì lý do an toàn khi lốp xe dự phòng thường có kích thước cũng như tiết diện bề mặt nhỏ hơn khá nhiều so với lốp tiêu chuẩn, điều này khiến độ bám đường cũng như cân bằng của xe bị ảnh hưởng, rất mất an toàn khi chạy với tốc độ cao.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, khi lái xe với một chiếc lốp dự phòng, ngoài những lưu ý về quãng đường cũng như tốc độ di chuyển thì tài xế cũng nên bám sát vào làn đường phía bên ngoài có tốc độ thấp, đồng thời có thể bật đèn cảnh báo nguy hiểm trong một số trường hợp.

Ngoài ra, một số loại lốp dự phòng còn được chỉ dẫn là chỉ được sử dụng cho bánh trước hoặc bánh sau. Do vậy, cần chú ý đảo lốp khi cần thiết để lắp đúng, đảm bảo an toàn.

Theo The Sun