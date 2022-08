Lòng xào dưa, món ăn 'khoái khẩu' của nhiều người, nhóm người nào tuyệt đối không đụng đũa?

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng lòng xào dưa là món ăn dân dã, khoái khẩu của nhiều người.

“Đây là món ăn không độc hại, đa số đàn ông thích ăn khi nhậu. Tất nhiên lòng có chứa cholesterol thì chỉ nguy hại với những người mắc bệnh tim mạch…

Hơn nữa, lòng là bộ phân chứa chất thải của con lợn nên cần chú ý điều duy nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu lòng làm ẩu, không sạch thì dễ bị nhiễm bẩn, nguy cơ nhiễm giun sán, nhiễm khuẩn do mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao”, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý.