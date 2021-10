Long Nhật phản bác việc ra MV tưởng nhớ Phi Nhung để PR tên tuổi

Ngoài ra, anh còn phát hành MV Phi Nhung Miền Tiên Cảnh - ca khúc do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc đặc biệt sáng tác dành tặng ca sĩ Phi Nhung, sau khi biết tin cô qua đời.

MV Phi Nhung Miền Tiên Cảnh của Long Nhật

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Long Nhật tâm sự : "Bình thường, tôi ngủ tới 9,10 giờ trưa nhưng hôm đó mới 5 giờ sáng đã tỉnh. Nhờ vậy mà tôi mới nhận được bài hát của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc viết. Tôi lập tức gọi cho Lương Ngọc Quý nhờ phối khí. Tới trưa cùng ngày là có bản demo cho tôi vào phòng thu và quay hình".