Lồng ghép sàng lọc lao tại các điểm tiêm phòng COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh

Việt Nam là một trong số ít quốc gia thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng chống lao và COVID-19 và Chính phủ Việt Nam đang nhận thấy có những cơ hội trong cuộc chiến chống COVID-19 giúp hoat động tầm soát lao không bị gián đoạn và mô hình này có thể được xem như một phương pháp hiệu quả để nhân rộng và chia sẻ trên toàn cầu.



Gánh nặng bệnh lao Bệnh lao là căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa khỏi, mỗi năm Việt Nam có tới 170.000 người mắc lao và hơn 11.000 ca tử vong do căn bệnh này, khiến Việt Nam nằm trong danh sách 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến cho dịch vụ chăm sóc bệnh lao bị giảm sút nghiêm trọng và trong đợt bùng phát COVID gần đây nhất, số ca bệnh lao được phát hiện ở Việt Nam đã giảm tới 80% trong thời gian từ tháng 6-9/2021. Mặc dù COVID-19 đã tạo ra những thách thức đối với việc phát hiện và điều trị lao, nhưng dự án Xóa bỏ bệnh lao do USAID tài trợ đã cho thấy vẫn có những cơ hội mới để thích ứng và lồng ghép các dịch vụ sàng lọc y tế, qua đó duy trì những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chấm dứt bệnh lao.