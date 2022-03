Long Chun đòi đối chất với Cô Gái Có Râu vụ bị tố nói dối thu nhập 1 tỷ

Cách đây ít lâu, hot TikToker Long Chun từng công khai tiết lộ chuyện có tháng kiếm được cả 1 tỷ đồng.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trước mức thu nhập đáng mơ ước này, nhưng cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của thông tin. Một trong số đó chính là Cô Gái Có Râu - một TikToker sở hữu hơn 300k lượt theo dõi.

Nam TikToker đăng tải một video "bóc" giá quảng cáo của Long Chun và cho rằng thu nhập lên đến 1 tỷ là... xạo.

Theo Cô Gái Có Râu, mỗi clip quảng cáo của Long Chun có giá cao nhất chỉ là 25 triệu/ clip, như vậy mỗi tháng tối đa anh chàng sẽ chỉ kiếm được nhiều nhất là 500 triệu chứ không phải con số 1 tỷ như đã công bố trước đó.