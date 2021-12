Long An: Yêu cầu thu hồi thông báo 'học sinh chưa tiêm vắc xin không được vào học'

Trao đổi với PV Infonet, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Long An cũng khẳng định không cấm học sinh đến trường khi các em chưa tiêm vắc xin và thông báo của nhà trường Mỹ Hạnh là chưa đúng.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Long An thì địa phương này đã thống nhất cho học sinh cấp mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại. Cụ thể, học sinh cấp trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) đi học trở lại kể từ ngày 06/12/2021. Học sinh cấp trung học cơ sở đi học trở lại kể từ ngày 20/12/2021. Học sinh cấp tiểu học và mầm non đi học trở lại kể từ ngày 03/01/2022.

Trước đó 1 tháng, tỉnh cũng đã cho học viên, sinh viên từ đủ 18 tuổi trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường cung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên quay trở lại trường, cơ sở giáo dục để học trực tiếp.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường; đồng thời tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoàng Thanh