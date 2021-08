Long An: Ông Nguyễn Văn Long liên hệ UBND xã để nhận hỗ trợ

Ông Long đã làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp do dịch COVID-19 nhưng được trưởng ấp cho biết UBND xã không có chỉ thị hỗ trợ cho tài xế ba gác hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong khi tài xế ba gác cũng là lao động tự do không có ký kết hợp đồng lao động.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời như sau:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An quy định: