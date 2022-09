Long An khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022

“Miền Tây có đặc sản du lịch sông nước hơi giống nhau, do đó chương trình cố gắng truyền tải những điểm nhấn mà nơi khác không có, như nhà trăm cột, làng trống, làng nổi Tân Lập... Người dân nghĩ Đồng Tháp Mười là của tỉnh Đồng Tháp, nhưng thật ra phần lớn diện tích Đồng Tháp Mười là ở Long An. Vùng Cần Giuộc, Cần Đước, Mộc Hóa... là những địa danh không chỉ có nhiều di tích mà còn có nhiều món ăn ngon”, Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An cho biết, Long An được nhân dân cả nước biết đến với đôi dòng sông Vàm Cỏ thơ mộng, hiền hòa đã đi vào vào thơ ca, vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa. Trong lần đầu sự kiện được tổ chức, ngành du lịch tỉnh nỗ lực giới thiệu những nét riêng, đặc trưng của địa phương, thông qua những tour, tuyến, điểm du lịch gắn với sinh thái sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, vùng trũng Đồng Tháp Mười, Làng nổi Tân Lập và Làng mai. Bên cạnh đó còn có điểm tuyến sinh thái gắn với hơn 120 di tích chỉ có tại Long An.

“Long An đang tập trung vào du lịch miền sông nước, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bởi đây là những thế mạnh của Long An. Đặc biệt trong thời đại công nghiệp hóa, hoạt động của con người bằng trí óc nhiều hơn chân tay, Long An lại gần TP.HCM - một đô thị trung tâm kinh tế của nước, tập trung nhiều dân cư đến làm việc, hoạt động rất rất tấp nập. Chính vì thế, Long An xây dựng loại hình du lịch này để giúp người dân có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn sau những căng thẳng về công việc”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm.

Người dân đổ về trung tâm TP Tân An xem chương trình nghệ thuật.

Trong chiến lược đẩy mạnh hoạt động du lịch, với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, sự kiện Qua đó mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.