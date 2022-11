Long An: Hàng ngàn hecta thanh long bị chặt và bỏ hoang

Ngày 7-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An cho biết, tính đến hết quý III-2022, tổng diện tích thanh long trên địa bàn tỉnh 10.068 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức và TP Tân An với sản lượng thu hoạch khoảng 190.000 tấn, giảm 55.000 tấn so với cùng kỳ. Trong đó huyện Châu Thành chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 9.200 ha.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, việc tiêu thụ thanh long của người dân gặp nhiều khó khăn, giá cả liên tục xuống mức thấp làm cho người trồng bị thua lỗ. Từ đó dẫn đến việc người dân bỏ vườn không chăm sóc trong thời gian dài, một số phá bỏ vườn thanh long để chuyển đổi sang cây trồng khác.

Ông Nguyễn Văn Chiến (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) cho biết: “Từ lúc dịch bệnh, giá cả bấp bênh, bà con đầu tư không có lời, đều là lỗ, phân lên giá, giá nhân công lên. Nếu người nào có vốn nhiều thì chăm sóc giữ cho cây không bệnh, người nào không có chi phí nổi, thì không giữ bỏ hoang.