Lỗi văn hoá của nghệ sĩ trong vụ việc Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng

Những ngày qua, vụ việc nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng phải lùm xùm ở Tây Ban Nha và phải nhờ luật sư hỗ trợ trở thành “tâm điểm”, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Cá nhân tôi vốn không quan tâm đến những drama của giới showbiz nhưng khi đọc nhiều ý kiến phê bình khen chê, lại đặc biệt chú tâm đến lời bênh vực của một số nữ nghệ sĩ dành cho hành vi phản cảm, thiếu chuẩn mực của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Cũng bởi qua những ý kiến này phản ánh “lỗi văn hoá” và tư duy tán đồng với những điều xấu của một số nghệ sĩ Việt.



Có thể thấy trong vụ việc bênh vực bạn bè một cách thái quá này, người đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích là NSƯT Kiều Thanh (Nhà hát Kịch Hà Nội). Trên trang cá nhân có lượng người theo dõi đông đảo, diễn viên này đã chia sẻ quan điểm về "văn hóa đàn ông" - theo cách diễn đạt riêng của cô. Cụ thể diễn viên này chia sẻ: “Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử... Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan mời, tặng. Ở nước ngoài, các bạn phát triển dậy thì sớm từ 12, 13 tuổi. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện. Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia 'ok' ngay".



Dòng ý kiến trên ngoài sự phản cảm do “bình thường hóa” việc thiếu đứng đắn của nghệ sĩ còn khiến khán giả phẫn nộ vì tình huống giả định, thậm chí là kết luận thiếu nữ người Anh đã “gài bẫy”. Tương tự như ý kiến của Kiều Thanh, nhiều nghệ sĩ bênh vực hai nghệ sĩ cho rằng, đó chỉ là hành động “bóc bánh trả tiền”, nhưng khi không đạt được mục đích, cô gái người Anh đã tố cáo bị hai người đàn ông cưỡng hiếp.