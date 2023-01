Lợi và hại khi sử dụng ChatGPT

Có hai luồng ý kiến xoay quanh chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT: Nó có thể bị lợi dụng để viết luận văn hay làm bài tập thay cho học sinh, sinh viên song cũng có tác dụng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và định hình giáo dục đại học.

Tiện lợi và nguy cơ

ChatGPT biết dịch thuật và tổng hợp văn bản cũng như trả lời câu hỏi, làm dấy lên lo ngại về gian lận trong học tập.

Để đánh giá mức độ đáng tin cậy của văn bản do AI tạo ra trong mắt chuyên gia, một nhóm nhà khoa học tại Mỹ đã đề nghị đồng nghiệp phân biệt các trích dẫn nghiên cứu của AI và con người. Theo nghiên cứu đăng trên website bioRxiv hồi tháng 12/2022, kết quả là 32% trích dẫn của AI bị nhầm do con người viết và 14% trích dẫn của con người bị nhầm do AI viết.