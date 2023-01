Lời "tiên tri" của các nhà khoa học từ năm 1977 trở thành sự thật thế nào?

WMO tuyên bố: "Trong 5 năm tới, sẽ có ít nhất 1 năm có nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với mức ghi nhận được từ năm 1850 đến năm 1900. Điều này, có thể xảy ra với tỷ lệ khoảng 48%".

Điều này cho thấy khoảng cách giữa các mục tiêu về khí hậu mà các quốc gia đặt ra so với thực tế là rất lớn, khiến các chuyên gia lo ngại những ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và con người.

Dữ liệu mà các chuyên gia đo được cũng cho thấy, mức độ khí thải carbon dioxide, metan, nitơ oxit trong khí quyển tiếp tục tăng (dù có giảm tạm thời trong đại dịch Covid-19).

Đáng chú ý, khí thải CO2 toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 5/2022 cao hơn 1,2% so với mức phát thải được ghi nhận cùng kỳ vào năm 2019.

Báo cáo còn nhấn mạnh rằng, tham vọng cam kết giảm phát thải khí nhà kính của các quốc gia đến năm 2030 phải cao hơn 4 lần để có thể hạn chế sự nóng lên + 2 độ C và gấp 7 lần để phù hợp với mục tiêu + 1,5 độ C do Thỏa thuận Paris đề ra.

Cùng với đó, số lượng các thảm họa liên quan đến thời tiết đã tăng gấp 5 lần trong 50 năm qua, gây thiệt hại 202 triệu đô la mỗi ngày.

Theo WMO, hiện nay, thế giới cần tăng cường các biện pháp đến hệ thống cảnh báo sớm về biến đổi khí hậu để bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương của các quốc gia.