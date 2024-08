Lỗi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến việc ra mắt chip AI mới của Nvidia

Sự chậm trễ trên có thể ảnh hưởng đến các khách hàng như Meta Platforms, Alphabet và Microsoft, những công ty đã cùng nhau đặt hàng số lượng chip trị giá hàng chục tỷ USD.



Nvidia đã công bố dòng chip Blackwell vào tháng 3, kế nhiệm Grace Hopper Superchip, dòng chip AI hàng đầu trước đó, được thiết kế để tăng tốc các ứng dụng AI tạo ra. Một phát ngôn viên của Nvidia cho biết hoạt động sản xuất sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm. Hiện chip AI của Nvidia đang chiếm thị phần trên thế giới lên tới hơn 80%.



Trước đó, hãng Reuters đưa tin Nvidia đang nghiên cứu một phiên bản chip AI cao cấp mới dành cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản này dự kiến sẽ tương thích với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại do Chính phủ Mỹ áp đặt lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.



Hai nguồn tin cho biết, Nvidia sẽ hợp tác với Inspur, một trong những đối tác phân phối chính của hãng này tại Trung Quốc để ra mắt và phân phối con chip có tên dự kiến là "B20".



Lợi nhuận ròng quý I/2024 của Nvidia tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu về chip AI trong các trung tâm dữ liệu. Lợi nhuận ròng của Nvidia đạt 14,9 tỷ USD, trong khi doanh thu tăng gần gấp 4 lần đạt 26 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.