Lợi thế và then chốt để TPHCM tự tin mở cửa, phục hồi kinh tế năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm 2021 diễn ra sáng 7/12, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa bàn năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với năm mới 2022. Qua các dự báo và số liệu cho thấy, dịch Covid-19 có thể tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và trong nước, trong đó có TPHCM.

Trong bối cảnh đó, TPHCM cần tận dụng các lợi thế, điều kiện then chốt để mở cửa trở lại, khôi phục kinh tế. Để phục hồi nền kinh tế sau một năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thành phố bắt buộc kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm từng bước mở cửa, tiến đến trạng thái "bình thường mới".

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tham dự kỳ họp lần thứ 4, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Hữu Khoa).

Tiền đề để thành phố phát triển

UBND TPHCM nhìn nhận, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tình hình quốc tế, trong nước được dự báo có những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen và khó khăn, thách thức chiếm phần nhiều hơn.