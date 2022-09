Lợi thế của iPhone so với smartphone Android cao cấp

Scott Brown cho rằng màn hình cong chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ vì nếu so sánh với smartphone thông thường, chúng thậm chí còn không hữu dụng bằng. Tuy vậy, cây bút cho rằng người dùng có thể chịu thiệt nếu chọn những mẫu màn hình phẳng, vốn thiếu nhiều tính năng độc quyền.

Màn hình cong có rất nhiều khuyết điểm như dễ vỡ, giá thành đắt đỏ. Ảnh: The Verge.

Google Pixel 6 là một chiếc smartphone màn hình phẳng xuất sắc nhưng lại thiếu đi camera tele và màn hình có tần số quét cao. Trong khi đó, Pixel 6 Pro màn hình cong lại được trang bị ống kính tele và màn hình QHD+ có tần số quét 120 Hz. Do đó, nếu muốn sử dụng màn hình phẳng, người dùng phải đánh đổi rất nhiều tính năng.

Với Samsung, Galaxy S22 Plus là một smartphone màn hình phẳng rất ấn tượng. Nhưng khi so sánh với S22 Ultra, chiếc điện thoại màn hình cong lại có camera tốt hơn, dung lượng pin lớn hơn, màn hình có độ phân giải cao hơn và dung lượng bộ nhớ nhiều hơn. Vì thế, nếu muốn sở hữu smartphone cao cấp nhất, người dùng đành phải từ bỏ chiếc Galaxy S22 Plus có màn hình phẳng.

Các hãng nên học theo Apple với màn hình phẳng trên iPhone. Ảnh: Android Authority.



Nhưng với Apple, iPhone 13 Pro và Pro Max là hai sản phẩm cao cấp nhất của hãng và đều có màn hình phẳng. Do đó, người dùng không cần phải đánh đổi bất cứ tính năng gì nếu thích công nghệ màn hình này. Đây là điều mà ít hãng Android nào làm được, Scott Brown nhận định.

Theo tác giả, điểm hấp dẫn nhất của Android là sự đa dạng và phong phú của các thiết bị. Vì thế, các nhà sản xuất nên ra mắt những thiết bị màn hình phẳng nhưng vẫn sở hữu tính năng cao cấp nhất thay vì cắt giảm chúng và chỉ tập trung vào công nghệ màn hình cong nhàm chán.

(Theo Zing)