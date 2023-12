Lối sống tằn tiện, hà khắc đến khó tin của Châu Hải My trước khi qua đời

Châu Hải My bất ngờ qua đời ngày 11/12 do căn bệnh Lupus ban đỏ, hưởng dương 57 tuổi. 4 ngày sau sự ra đi của Châu Hải My, lối sống hà khắc của nữ diễn viên trước khi qua đời được hé lộ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Theo Sina, tổng giá trị khối tài sản của Châu Hải My sở hữu lên tới 70 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng) bao gồm nhiều bất động sản và khoản đầu tư trong các công ty lớn. Dù sở hữu số tài sản lớn, Châu Hải My sống rất tiết kiệm.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Châu Hải My từng trải qua cuộc sống vất vả khi mới ra mắt. Trong thời gian làm việc với Đài TVB, Châu Hải My dù nổi tiếng nhưng chỉ được nhận mức thù lao thấp, không đủ trang trải cuộc sống.



Châu Hải My khi hoạt động ở Đài TVB.