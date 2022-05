Lời nói nhẹ nhàng có uy lực hơn quát mắng con trẻ

Bác trai của cô cũng như vậy, có vẻ như trời sinh cho họ giọng nói to. Hai người nói chuyện với người khác giống như đang cãi nhau. Nhiều lần mẹ cô góp ý với bố phải nói bé một tí, từ từ, rõ ràng thôi song ông vẫn không sửa được.

Một cô gái kể, khi còn nhỏ cô đã quen với giọng nói to của bố. Mỗi lần tranh luận với người khác, ông trừng to mắt, giọng như tiếng chuông đồng.

Cô cũng bị ảnh hưởng và trở thành người nói to, nói lớn. Ở cơ quan, cô hay bị đồng nghiệp chê cười nhưng cô bỏ ngoài tai. Đến tận khi kết hôn cô mới nhận ra sự bất thường đó của nhà mình. Việc cô nói to nhiều lần làm phật lòng bố mẹ chồng. Bởi nhà chồng cô không có ai nói to, chuyện gì cũng chầm chậm, nhẹ nhàng.

Lúc này cô mới hiểu cách nói chuyện thường ngày nên như thế. Cô đã mất rất nhiều thời gian để sửa giọng cho bản thân mình bình thường như mọi người.

Cha mẹ giáo dục trẻ mỗi ngày, qua những lời nói tăng âm lượng cùng với cảm xúc, ảnh hưởng đến con trẻ sâu sắc và chúng học hỏi điều này từ cha mẹ. Chúng nhìn vào khuôn mặt của bố mẹ để chúng đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lời nói nhẹ nhàng có sức mạnh hơn quát mắng