Lợi nhuận quý 1 của các ngân hàng, hai ông lớn kém khả quan?

Theo ước tính, tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2022 sẽ có sự phân hóa lớn giữa các ngân hàng. Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) bình quân chỉ đạt khoảng 9% -11%, điều này phần lớn là do hai ngân hàng VietinBank và Vietcombank có lợi nhuận giảm từ nền so sánh cao trong cùng kỳ năm 2021.

Các ngân hàng còn lại có thể đạt mức tăng trưởng LNTT bình quân khoảng 25% -27% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn so với dự báo trước đây do VPBank đã gia hạn Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với AIA cùng với một khoản phí trả trước bổ sung, giúp ngân hàng này có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong quý 1/2022.

Mức tăng trưởng LNTT cao nhất được kỳ vọng tại SHB, Sacombank, MSB, VPBank và LienVietPostBank.