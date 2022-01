Lợi nhuận năm 2021 của nhóm 'Big 4' ngân hàng Việt ra sao?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với tổng thu nhập hoạt động đạt 14.870 tỉ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần của VCB đạt 10.781 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, với chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt giảm 11% và 5% so với cùng kỳ, VCB báo lãi trước thuế quý 4/2021 lên tới 8.064,4 tỉ đồng, tăng 13,8% so với quý 4/2020. Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 27.375,7 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18,7%.

Với kết quả trên, VCB đã hoàn thành được 107% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2021, tiếp tục là nhà băng dẫn đầu về lợi nhuận trong nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh.

Tính đến ngày 30/12/2021, quy mô tổng tài sản của VCB đạt 1.414,7 nghìn tỉ đồng, tăng 6,67% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của VCB đạt 960.750 tỉ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng 2,6% so với quý liền trước.

Đáng chú ý, tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của VCB tại thời điểm cuối quý 4/2021 đạt 0,63% - giảm mạnh so với mức 1,16% tại cuối quý 3/2021. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu ở mức kỷ lục 424%.

Đứng vị trí thứ hai về lợi nhuận năm 2021 ở nhóm “Big 4” là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG). Tuy nhiên, khác với VCB, lợi nhuận quý 4/2021 của CTG lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm 2021, CTG ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 13.887 tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp hơn 6 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 của CTG giảm gần một nửa so với quý 4/2020, đạt 3.678 tỉ đồng.

Tính chung cả năm 2021, CTG báo lãi trước thuế 17.588,9 tỉ đồng, tăng nhẹ 2,7% so với năm 2020 và vượt 4,7% kế hoạch mà mà đại hội đồng cổ đông giao.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của CTG đạt 1.531,4 nghìn tỉ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này đạt 1.130,6 nghìn tỉ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm.

Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của CTG tại thời điểm cuối quý 4/2021 đạt 1,26% - giảm so với mức 1,66% vào cuối quý 3/2021 và tăng so với mức 0,95% tại cuối năm 2020. Trong khi đó, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của CTG được nâng lên mức 180%.

Ở phía bên kia bảng cân đối, lượng tiền gửi khách hàng của CTG tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 1.161,7 nghìn tỉ đồng, tăng 17,3% so với đầu năm, chiếm 75,8% tổng nguồn vốn.

Ngân hàng quốc doanh niêm yết cuối cùng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã CK: BID) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với tổng thu nhập hoạt động đạt 15.251,7 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt giảm 2,7% và 13,3% so với cùng kỳ (tiết giảm 1.134 tỉ đồng) giúp BIDV báo lãi trước thuế quý 4/2021 lên tới 2.868,2 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 13.601,6 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2020 và vượt 4,6% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của BIDV đạt 1.761,9 nghìn tỉ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt 1.354,6 tỉ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của nhà băng này giảm mạnh từ mức 1,61% tại thời điểm cuối quý 3/2021 xuống còn 0,97% vào cuối quý 4/2021, chủ yếu là do nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm gần một nửa xuống còn 6.979,3 tỉ đồng.

Lượng tiền gửi khách hàng của BIDV tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 1.380,4 nghìn tỉ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 267.334 tỉ đồng, chiếm 19,3% tổng tiền gửi.

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), dù chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết song nhà băng này ước tính lợi nhuận năm 2021 đạt khoảng 14.500 tỉ đồng, tương ứng tăng 9,8% so với năm 2020.

Như vậy, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank) là hơn 73.066 tỉ đồng, tăng khoảng 17% so với năm 2020./.