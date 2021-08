Lời khuyên hữu ích của bác sĩ dinh dưỡng giúp người cao tuổi sống vui, khỏe

7. Hạn chế rượu bia: Nam giới uống không quá hai đơn vị cồn mỗi ngày; nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày. ( Một đơn vị cồn tương đương 1 chén rượu mạnh 30ml)

8. Hạn chế hoặc chỉ bổ sung "thực phẩm bổ sung" theo hướng dẫn của bác sĩ.

9. Tăng cường hoặc duy trì hoạt động thể lực: Cố gắng dành ít nhất 30 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải như đi bộ, mỗi ngày.

Ăn chay đúng cách giúp người cao tuổi phòng ngừa bệnh tật SKĐS - Ăn chay đối với người cao tuổi là chế độ ăn tốt cho sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Nhiều người cao tuổi có ý muốn ăn chay trường, điều đó có tốt không? Bài viết của TS. BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề này.

