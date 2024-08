Lỗi khẩu hình của Trấn Thành

Tại Live Stage 3, có 6 khách mời nữ tham gia hỗ trợ màn trình diễn của các nhóm anh trai. Danh sách ban đầu chương trình Anh trai say hi đưa ra thông qua trailer gồm Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy, tlinh và Myra Trần.

Tuy nhiên, khung hình của “Lady Mây” đã bị cắt bỏ hoàn toàn bởi chương trình và thế chỗ bằng ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Phía Anh trai say hi không nói rõ lý do. Trước đó, Myra Trần vướng ồn ào đời tư khiến khán giả bức xúc.