Lời khai Phan Quốc Việt giúp làm rõ sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bà Nhàn cũng đồng ý cho các công ty Gene Việt, Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu và chỉ đạo bị can Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do ACI chỉ định được tham gia đấu thầu, trúng thầu; thiết lập các công ty “quân xanh, quân đỏ” để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Xô 6 lần, tổng số 14,4 tỷ đồng để cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự án.

Theo cáo buộc, Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan. Bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện cho các bị can thuộc chủ đầu tư làm trái quy định về quản lý nhà nước của các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.