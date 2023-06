Lời khai lạnh người của nghi phạm sát hại cháu ruột ở Hải Phòng

Trần Hữu Côn (59 tuổi, quê quán Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, hiện sống tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Người thiệt mạng là cháu gọi nghi phạm bằng chú ruột. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là do bức xúc vì mâu thuẫn đất đai nên đã ra tay sát hại.

Trần Hữu Côn đang chờ bắt xe để bỏ trốn vào miền Nam thì bị nhân dân phát hiện, báo công an. (Ảnh: CTV)

Lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ tại nhà ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 thuộc phường Đa Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nghi phạm dùng dây điện từ ổ cắm chích vào bụng nạn nhân cho đến chết.