Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết chủ vườn cà phê, cướp tài sản

Đặng Văn Luyến (giữa) - kẻ sát nhân máu lạnh

Chiều 17/1, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự điều động ngay những cán bộ kinh nghiệm khẩn trương tiếp cận hiện trường tập trung mọi phương tiện để làm rõ vụ việc, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm.



Chân dung kẻ sát nhân Đặng Văn Luyến giết người cướp tài sản

Từ công tác khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho kết quả, nạn nhân bị nhiều vết thương với lực đánh rất mạnh từ phía sau ở các phần đầu, vai, gáy, gây xuất huyết tụ máu não. Trên thi thể nạn nhân chưa xuất hiện tình trạng máu dồn về nơi thấp theo trọng lực. Thời gian tử vong được xác định trong vòng 12 giờ do các cơ chưa căng cứng.