Lời khai kẻ sát hại vợ, giấu xác trong bao tải ở Vĩnh Phúc

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định chồng nạn nhân là hung thủ. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Tám đang lẩn trốn tại địa bàn này.

Minh Tuệ