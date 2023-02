Lời khai của nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn

Cuối tháng 1/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Tại cơ quan điều tra, bị can 9x khai nhận, mặc dù có biết người đàn ông bị ngã đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do hoang mang, lo sợ bị liên lụy vì là người ở địa phương khác đến nên không có hành động cứu giúp nạn nhân.

“Tôi cũng không biết người đàn ông va chạm với xe của tôi nên tôi đã không có lời nói, hành động nào nhằm cứu giúp nạn nhân", Hằng nói.