Lời khai của kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 bé trai tại trường mầm non

Chiều 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về việc bắt giữ kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 cháu bé ở trường mầm non Tuổi Thần Tiên trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, vụ việc xảy ra vào sáng 1/3. Công an phường 5 (TP. Mỹ Tho) tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp giải cứu các cháu bé.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công các cháu bé bị kẻ ngáo đá khống chế, gây nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã cầm dao trên tay, khống chế, đưa các cháu bé vào phòng học cố thủ.