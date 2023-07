Lời khai của kẻ cầm kéo xông vào trụ sở tấn công cảnh sát ở TP.HCM

Tối 15/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt được Nguyễn Đức An (SN 1981, ngụ phường 16 quận Gò Vấp) - người xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, dùng kéo đâm cán bộ đang trực ban.

Tại cơ quan công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an.