Lời khai của kẻ biến thái rình mò trước nhà trọ sàm sỡ thiếu nữ

N.H.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 30/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vào trưa cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Kim Liên đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ, về trụ sở Công an phường Kim Liên để xác minh.