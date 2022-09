Lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm

Còn theo thông tin từ nữ sinh A. và gia đình, khoảng 19h30 ngày 16/9, cháu C. nhắn tin rủ A. đi chơi và được đồng ý.

Sau đó, cháu C. chở thêm T. đi đón cháu A. rồi chở sang công viên xã Quảng Hiệp (cách nhà A. hơn 10 cây số) chơi. Tại đây còn có thêm cháu TA. Lúc này, cháu C. ngỏ lời rủ A. quan hệ tình dục. Do sợ không có người chở về nên A. đồng ý. Tuy nhiên, cháu A. bị 3 bạn trai trên đưa vào một căn nhà vắng ở rẫy cà phê trên địa bàn thực hiện hành vi giao cấu. Cháu A. cho hay, bản thân không đồng ý nhưng sự việc vẫn xảy ra.

Sau đó, cháu C. chở A. về nhà. Do sợ bố mẹ mắng vì về khuya, cháu A. gọi cho K. nhờ tìm chỗ ngủ nhờ và được cháu này đến đón chở đến nhà một người bạn tại xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar).