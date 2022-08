Lời khai của 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua ve chai ở Bắc Ninh

Tối 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Phòng PC02 Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm giết người là Lê Hữu Hiệu (SN 2006, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Vàng Văn Nghị (SN 2006, trú tại xã Nậm Manh, huyện Nam Nhùn, Lai Châu).

Hiệu và Nghị là nghi phạm sát hại bà P.T.B. (SN 1957, trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là người thu mua ve chai và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi gây án, 2 kẻ này lên xe khách bổ trốn về quê ở Lai Châu để dễ bề lẩn tránh, nhưng đang trên đường thực hiện ý đồ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.