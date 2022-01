Lời khai ban đầu của cha bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ bé gái ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận, làm việc với cơ quan điều tra ông Nguyễn Kim Trung Thái - cha của nạn nhân đã có những khai báo ban đầu.

Ông Thái cho biết, vì bận đi làm nên không có nhiều thời gian kề cận con. Người cha khai từng chứng kiến người tình, tức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con của mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. nhưng nghĩ là dạy dỗ để con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.