Lời kể sợ hãi của người Việt 'thoát chết' trong thảm kịch Itaewon

Sau 10 phút thì phía dưới thì thấy đám đông bắt đầu giãn cách, có khoảng 10 người cảnh sát đang phải kéo từng người ra khỏi đám đông từ phía sau. Do phía trước mọi người đã đổ chồng lên nhau nên không thể kéo người ra được. Mọi người không thể tự đứng được vì tất cả đang đổ về phía trước, cảnh sát phải kéo từng người ra một. Các bạn bị ngất thì được kéo ra một chỗ để sơ cứu. Đến đây thì đã cảm thấy may mắn vì sống sót rồi.

Cảm giác như bị con voi 5 tấn đè lên ngực, còn xung quanh chỉ toàn tiếng la hét. Có nhiều người quanh mình đang khóc, các bạn nữ ở giữa do bị ép và không khí đủ không khí để thở thi nhau ngất. Thật sự nhìn khung cảnh đó không ai là không thể không khóc.

Sau khi đưa được các bạn đi cùng ra khỏi khu vực nguy hiểm vì chiều cao của mình, Trung cùng cả nhóm bạn mới “thở phào” nhẹ nhõm khi được thoát nạn. Cảnh sát đã có mặt ngay khi Trung vừa trải qua một trận “sinh tử” nên cậu cũng đã kịp thấy họ lao vào cứu thêm nhiều nạn nhân nữa trước khi những người phía sau lại bị đẩy lên.

Khi được hỏi về cách thoát ra sự hỗn loạn tại đó thì Trung cho biết rằng đây là một sự may mắn vô cùng lớn: “Mình về đến nhà mà vẫn chưa hết hoang mang, cứ tưởng sẽ “toi đời” rồi chứ. Lúc bị ép đến ngạt thở mình tưởng đã bị gãy xương, nổ phổi luôn rồi chứ. Những phía còn lại của khu này thì không sao, mà lạ là ngay khu mình đứng tầm 20 - 30 mét mới xảy ra cảnh tượng này. Số mình vẫn may, vì mình cũng đứng ngay đoạn giữa khu nhiều người không may qua khỏi.”



Sau khi lâm vào cảnh chen lấn, nhiều nạn nhân đã không tài nào chịu nổi vì ngạt thở và bị ép chặt - Ảnh: koreantimes

Sự mệt mỏi và sợ sệt còn hiện rõ hơn khi Trung cũng là người chứng kiến các nạn nhân ngã xuống vì thiếu oxy: “Lúc đó là cực hình nhất trong đời mình, cứ như bị voi 5 tấn đè trước ngực. Mình vẫn còn nhúc nhích được vi nhờ chiều cao hít được không khí, các bạn nữ khác thấp hơn vì không hít được không khí nên cứ ngất xỉu hàng loạt”.



Rất nhiều nạn nhân là nữ giới đã không thể hít thở được - Ảnh: koreatimes

Minh Trung cũng cho biết thời điểm diễn ra vụ việc đáng tiếc tại khu vực sầm uất bậc nhất Seoul này: “Mình đến đó tầm 9 giờ 15 tối, khoảng 9 giờ 40 thì bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Vật vã một hồi lâu như cả thế kỷ thì đến 10 giờ 30 cảnh sát nhận được tin báo đến hiện trường. Mất tầm 15 đến 20 phút thì giải thoát được mọi người thiếu không khí tại chỗ dốc định mệnh đó”.



Cảnh sát nỗ lực cứu thêm nhiều người khi đến hiện trường - Ảnh: koreatimes

Theo Thể thao và Văn hoá