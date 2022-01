Lời kể của nhân viên showroom bán xe cho gã thanh niên cướp ngân hàng: Bình tĩnh mua hàng, trả đủ 700 triệu rồi lái xe về

Vụ việc đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng sau đó lên Hà Nội mua xe phân khối lớn gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Nguyễn Văn Nam (trú Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở quận Cát Hải.