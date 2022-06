Lời kể của nhân chứng vụ động đất kinh hoàng ở Afghanistan

Theo hình ảnh ghi lại hiện trường ở Paktika, nhiều người dân được khiêng lên trực thăng để đi chữa trị, một số người khác được điều trị ngay tại hiện trường. Thậm chí, người dân còn được truyền nước khi ngồi trên ghế nhựa bên ngoài đống đổ nát, trong khi la liệt xung quanh là người nằm trên cáng.

“Chúng tôi đều đang ngủ và căn phòng cứ thế sập xuống”, Gul Faraz nói trong lúc được điều trị vết thương tại bệnh viện ở tỉnh Paktika. Một số thành viên trong gia đình anh đã chết. “Mọi căn nhà trong vùng chúng tôi ở bị phá hủy. Không phải chỉ một căn mà toàn bộ khu vực”.

Chia sẻ với Guardian, anh Nyazai nói: “Tôi ở xa gia đình. Họ sống ở một ngôi làng hẻo lánh tại quận Gyan. Tôi lập tức tới đó ngay khi có thể bắt được xe vào sáng sớm. Toàn bộ ngôi làng bị chôn vùi. Những người có thể thoát ra ngoài trước khi mọi thứ sụp xuống đang cố gắng đưa thi thể người thân ra khỏi đống gạch đá vụn. Khắp nơi là thi thể được bọc trong chăn.

Tôi mất 22 người trong gia đình, bao gồm chị gái và ba anh em trai. Hơn 70 người trong làng đã thiệt mạng”.